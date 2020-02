Triunfo vigués en JustMad

Las Islas Hébridas, en la costa oeste de Escocia, fueron el punto de partida de la fotógrafa viguesa Eva Díez para su nueva serie "Lugar de ausencia", una colección de imágenes que retratan una naturaleza impactante con una casa espejo en el medio. Este trabajo, sin acabar, y su trayectoria han sido galardonados en la feria de arte emergente JustMad que arrancó ayer en Madrid.

Díez recibió el Premio de Fotografía Joven Fundación Enaire; mientras que la también viguesa Carla Andrade logró la Mención do Honor por su proyecto "Ex oriente lux".

En el caso de Eva Díez, la artista explica que "la primera parte de las fotos fueron tomadas en 2017 en las Islas Hebridas porque buscaba un paisaje que transmitiese calma, silencio, un paisaje desprovisto de la huella del hombre, con grandes planicies, luces suaves, horizontes alejados, nieblas. Allí, me di cuenta de que tenían mucho que ver con Galicia".

El objetivo de las imágenes es "encontrar el silencio en la vida cotidiana", apunta Díez.

Sin embargo, lo que realmente busca la vincula con Earling Kagge –el aventurero que subió al Everest y alcanzó los dos polos–, ya que la artista viguesa pretende "transmitir un vacío que está ligado a todo, ligado a esa naturaleza primigenia", al tiempo que nos hace reflexionar sobre su posible pérdida debido a la crisis climática.

No obstante, la serie –que se puede ver en JustMad en el stand de la galería Marisa Marimón (de Ourense)– surgió para "transmitir un estado muy propio de la sociedad contemporánea en el que la velocidad y saturación constante del mundo en el que vivimos lleva a algunas personas a un deseo de ausentarse del mundo para coger aire".

Para plasmar y trabajar la idea de vacío, la creadora gallega construyó una casa de espejo. "Es un material que no contiene nada pero refleja todo lo que le rodea, de la misma manera que el vacío no contiene nada y contiene a su vez todo el universo", explica.

Como premio a este trabajo, JustMad y la Fundación Enaire becarán a Díez para que el proyecto siga creciendo. Así, recibirá tutorías y masterclass de expertos y, como colofón, podrá exponer en la próxima edición de PhotoEspaña, donde expuso en una edición anterior con otro proyecto.

Por su parte, Carla Andrade –que amplía formación en la prestigiosa Goldsmiths, en la Universidad de Londres– ha recibido la Mención de Honor por su serie, también inacabada, "Ex oriente lux" que muestra en JustMad con la galería Trinta (de Santiago de Compostela).

La serie destaca también por su originalidad ya que se trata de imágenes que primeramente fueron rodadas en cámara de cine de super 8 milímetros para después ser positivadas como fotos en placas de metacrilato translúcido como si pareciese un mármol; aunque algunas también se muestran en cajas de luz.

"Las imagénes son manipulaciones de fotografías de paisajes donde el sol y la luna son los protagonistas", explica Carla Andrade.

El proyecto lo inició en la Cité des Arts de París donde profundizó en el legado de los ocultistas franceses, especialmente en el de Papus (1865-1916), quien se convirtió en un médico famoso y que nació en A Coruña de donde procedía su madre.

En el proceso de documentación, Andrade también investigó sobre el plano astral.

Recuerda que Papus lo entendía "como un plano intermedio para que las cosas sucedan. Esto está relacionado con el sol y la luna". Precisamente, ambos son protagonistas de esta serie.