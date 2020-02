Los regalos que se lleva Gianmarco de su viaje a Galicia

Gianmarco Onestini, ganador de El Tiempo de Descuento -el reality de Telecinco que sin la marca 'Gran Hermano' volvía a llenar la casa de Guadalix de la Sierra- ha pasado el fin de semana de Carnaval en el sur de Galicia.



El italiano, que se ha convertido en un personaje fijo de la revistas y programas del cuore gracias a su relación con Adara Molinero, ganadora de Gran Hermano VIP 7, ha cumplido con sus compromisos sociales y se ha dejado ver este viernes y sábado por Mos y Tui, donde ha ejercido de dj en dos conocidas discotecas de la zona: la Sala Queen y la Discoteca Anubis.





Gianmarco graba un vídeo con una de sus seguidoras en O Porriño // Queen

Seguidoras de Gianmarco, ganador de El Tiempo de Descuento, se fotografían con su ídolo en la discoteca Queen de Mos // Queen

AGRADECIDO ?? por todo lo que hacéis por mi , por el tiempo que me dedicáis, y por el cariño que me demostráis.

Somos una cosa sola para siempre ???????? #SomosUnaCosaSola #Galicia #BuenosDias pic.twitter.com/qgfEO3gaXK — Gianmarco Onestini (@GOnestini) February 22, 2020

A ver si ya te queremos mucho normalmente, a mi diciendo Io ti Amo Galicia, me tienes tal que así ?? pic.twitter.com/FLrlF9329R — Ladelbarrio del 79% ???? (@Ladelbarrio12) February 22, 2020

Gracias a ti por escucharme,por ser tan amable ,por tener el detalle de grabar el mensaje de voz,y me emociona saber que la frase," gracias por confirmar que si se puede"...te gustará, y espero que @adara_oficial le guste como a ti ,mil besos,nos vemos pronto en Madrid @GOnestini — Maria Macias de las Queens Gimbo ???????????????? (@blas_macias) February 22, 2020

Eres generoso, humilde, agradecido y una gran persona y eso te hace recoger los frutos de lo que siembras, todo positivo. Eres grande Gianmarco y la vida te sonríe en todos los aspectos y te lo mereces. Un abrazo — Nathalie ???????? (@Nathalie_123456) February 22, 2020

Allí, los seguidores gallegos de Gianmarco no solo se han hecho fotografías con su ídolo sino que le han hecho unos cuantos regalos para que guarde de Galicia un buen recuerdo. Ha sido él mismo quien, para agradecerlo, ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que deja claro lo bien que se lo ha pasado:Una bandera italiana llena de firmas,. tarjetas con sus frases más recordadas de El Tiempo de Descuento: "No todo el monte es orécano", "mejillones de razones"..., una tableta de chocolate rosa con cristales Swaroski de Mercadona o una camiseta con el mensaje I love Galicia son solo algunos de los regalos que se lleva.Su mensaje, como era de esperar, no ha pasado desapercibido y ya son muchos los que le han respondido a través de Twitter: