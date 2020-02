Paula Vázquez ha estallado en su cuenta de Twitter contra VOX. La presentadora gallega ha cargado contra el partido de Santiago Abascal después de que Bertrand Ndongo, seguidor del partido de ultraderecha, publicase en su perfil de la misma red social un vídeo en el que decía que las mujeres de izquierdas necesitan "machos empotradores".



"Hoy son ya 10 mujeres asesinadas por machismo en España en un mes. El puto discurso de VOX , y su mierda de machismo junto con ese negro que ya no sabe qué hacer por tener seguidores. Nos están matando. El 8 Marzo #APORELLOS #HastaElCoño", escribía la presentadora de Fama en su cuenta después de que este fin de semana se hayan registrado dos nuevos asesinatos machistas en España: uno en Lugo y otro en Granada.





Hoy sin ya 10 mujeres ASESINADAS por machismo en España en UN MES . El puto discurso de VOX , Y su mierda de machismo junto con ese negro que ya no sabe qué hacer por tener seguidores. Nos están matando. EL 8 Marzo #APORELLOS #HastaElCoño — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) February 9, 2020

"Mis queridos fachas"

No quiero amargaros el domingo entero. Pero me acaba de decir Twitter, que estáis equivocados. Mis queridos fachas . ???????? pic.twitter.com/FWFMYXED47 — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) February 9, 2020

La ironía de Anabel Alonso

Asi que esa carita de felicidad es de que te han "empotrao" pero bien!!! https://t.co/JbFijuSba4 — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) February 6, 2020

Después de este tuit, que a estas horas acumula más de diez mil respuestas de todos los colores, la presentadora ferrolana realizaba otra publicación en la que denunciaba el intento de un algún usuario de Twitter de cerrar su cuenta, tal como ha ocurrido con la cuenta de VOX "No quiero amargaros el domingo entero. Pero me acaba de decir Twitter, que estáis equivocados. Mis queridos fachas", escribía Paula Vázquez junto a una imagen del mensaje de advertencia que envía el equipo de la red social a los usuarios bajo sospecha. En ese mismo texto, además, se aclara que la empresa no observa que en el mensaje se hayan incumplido ni "las reglas ni de las leyes alemanas".Paula Vázquez no ha sido la única que ha cargado contra el mensaje de Bertrand Ndongo. La actriz y humorista Anabel Alonso respondía, tirando de ironía, al polémico vídeo del militante de VOX y, como en otras ocasiones, se convertía en el centro de las conversaciones de la red social: "Así que esa carita de felicidad es de que te han "empotrao" pero bien!!!", escribía Alonso como respuesta al mensaje de dudoso gusto publicado por Ndongo.No es la primera vez que Anabel Alonso, muy activa en las redes sociales, responde a un político al miembro de algún partido. La última vez que lo hizo protagonizó un tenso rifirrafe con Felisuco , de Ciudadanos, por un chiste que ella había publicado después de que un militar español se quedase enganchado en una farola durante el desfile por el Día de la Fiesta Nacional.