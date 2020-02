| Demi Lovato ha contado cómo le dijo a sus padres que le gustaban las mujeres. Durante el programa SiriusXM, la cantante relató cómo le explicó a sus padres que es bisexual: "No les dije de forma oficial que me veía saliendo con una mujer hasta finales de 2017. Fue algo muy emocional y hermoso. Después de decirlo estaba temblando y llorando, me sentía abrumada. Pero tengo unos padres increíbles que me apoyan un montón", contó.