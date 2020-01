La audiencia se rebela contra Sálvame y da al programa "donde más le duele"

Si hay algo que nadie duda es que Sálvame tiene una de las audiencias más fieles de toda la televisión en España. No en vano el programa de "cotilleos" de Telecinco lleva más de cinco años liderando su franja de emisión. No obstante no todos están de acuerdo con lo que se hace en este formato producido por La Fábrica de la Tele. De hecho a lo largo de las últimas semanas hay varias actitudes de colaboradores del formato que han sido ampliamente criticadas en redes sociales.



Una de las actitudes que más rechazo provocó, por ejemplo, fue la de Kiko Hernández. El colaborador es uno de los más polémicos. No en vano suelen ser sus comentarios y ataques los que más repercusión generan de todo el programa. Y entre sus víctimas suelen estar las hermanas Campos, las hijas de la conocida presentadora María Teresa Campos.



A pesar de que desde hace mucho tiempo ninguna de ellas tiene relación directa con lo que pasa dentro del plató de Sálvame todas ellas siguen en el imaginario colectivo del formato de la Fábrica de la Tele. Tanto que hasta cuando salen en programas de la competencia (en este caos de Movistar) se habla de ellas.





¿Pensáis que tenéis derecho a escuchar lo que ha dicho Terelu sobre su familia en su intimidad???



?Por supuesto que si

??No, porque tiene derecho a la intimidad pic.twitter.com/zuzGpUP2Ea — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 23, 2020

Ayer el programa Sálvame utilizó las redes sociales para preguntar a la audiencia si los espectadores creen que tienen derecho a escuchar lo que ha dicho Terelu sobre su familia en la intimidad. Y resulta que a pesar de que, no fue esta la respuesta que obtuvieron. La mayor parte de los que contestaron dijeron que no aliándose por lo tanto con la familia Campos.María Teresa Campos va a volver a ser motivo de actualidad cuando se emita el programa grabado por Movistary en el que se va a poder ver como la conocida presentadora de televisión deja un último mensaje a sus seres queridos. Se trata de uno de los programas que más éxito tiene en la cadena y que nació a imagen y semejanza de otro que se emitía en el extinto Canal Plus, la cadena de televisión privada que dependía del Grupo Prisa y que fue la primera en explotar el pago por contenidos de toda España.Habrá que ver ahora la repercusión que tiene este programa en el mundo del corazón y en todos estos formatos que lo rodean.