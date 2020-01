Famosos que se darán el 'sí quiero' este 2020

El año 2020 será muy especial para algunas parejas famosas que pronto pasarán a ser matrimonios. Pocas formas mejores existen para estrenar una nueva década que la de declarando el amor a esa persona especial.



Sin duda, las bodas entre los 'celebrities', que suelen ser grandes fiestas rodeadas de lujos, generan una gran expectación entre la población. Aunque, cada vez son más los que deciden hacer de estos momentos especiales algo más reservado. Este año viene cargado de casamientos sonados entre personajes públicos. Desde Chenoa, hasta Joaquin Phoenix, pasando por Joquín Sabina.





Chenoa – Miguel Sánchez Encinas

Patricia Montero – Alex Adrover

Jennifer Lopez - Alex Rodriguez

Joaquin Phoenix - Rooney Mara

Scarlett Johansson - Colin Jost

Katy Perry - Orlando Bloom

Beatriz de York - Edoardo Mapelli

Joaquín Sabina - Jimena Coronado

La cantante y el médico se darán el 'sí quiero' el próximo 14 de junio en una ceremonia civil, que, ya que la exconcursante de Operación Triunfo, declaró en una entrevista en '¡Hola!' que se casa Laura (su nombre real) y no Chenoa. A la boda estaránen la que también estuvo su expareja, David Bisbal.La pareja de actores, que relata en sus redes sociales una vida feliz y presumen de amor y de naturalidad, subirá al altar después de que el que fue concursante de 'MasterChef Celebrity' le: ¡a doce metros bajo el suelo! Dos años más tarde, la actriz volvió a compartir la fotografía de dicho momento soñado y, ahora, sí parece más cerca la posible boda.La cantante internacional ya lanzó un mensaje indirecto muy directo a su novio Álex Rodríguez con el tema que dice: '. Parece ser que en 2020 está cerca de cumplirse el deseo de la actriz, pues ya en marzo del año pasado, después de dos años de noviazgo, fue el exbeisbolista quien dio el paso de pedirle matrimonio.Uno de los actores de moda estará de enhorabuena este 2020 y no solo por su posible triunfo en los Premios Oscar. Ela quien conoció trabajando en la película 'Her' y con quien volvió a coincidir en 'María Magdalena'. Después de tres años saliendo juntos es ahora cuando se oyen campanas de boda cerca.Si Joaquin Phoenix puede ser considerado el actor de moda,Su trabajo en, una de las películas mejor consideradas de 2019 que narra la historia interna de la ruptura de un matrimonio, la ha colocado como una de las favoritas a ganar la estatuilla de oro. Aunque todavía no se conoce la fecha de la ceremonia, la actriz y el colaborador de 'Saturdat Night Live', se darán este año el sí quiero tras más de dos años de noviazgo.El actor y la cantante, que forman, parecen dispuestos a contraer matrimonio en 2020, después de que cancelaran el enlace a finales del pasado año. Ni Kaity Perry ni Orlando Bloom explicaron los motivos del aplazamiento, pero parece ser que sí, que 2020 será su año.Poco a poco, casi a cuenta gotas, se va sabiendo más sobre el. La nieta de Isabel II se subirá al altar, tras un año como pareja, con el empresario italiano Edoardo Mapelli. "Compartimos muchos intereses y valores y sabemos que en el futuro seremos felices juntos", publicó en instagra, Betriz de York.Por último dejamos al célebre cantautor y poeta españolpara este año. La pareja se conoció en 1999 en una suite del Hotel Sheraton de Lima y 20 años más tarde ha sido Joaquín el que "ha hincado rodilla en el suelo con anillo en mano", tal y como desveló Joan Manuel Serrat en una entrevista en el programa argentino 'Teleshow'. Sabina ha debido recordar el refranero, que dice: "nunca es tarde si la dicha es buena".