Ana Duato: "Las mujeres nos hemos pasado el tiempo pidiendo perdón"

Ana Duato ha sido otra de las protagonistas indiscutibles de la presentación de la vigésima temporada de 'Cuéntame', acompañada por supuesto de sus compañeros de reparto.

Duato ha querido confesar cómo es esta temporada que se va a emitir de 'Cuéntame' y es que parece que el papel de la mujer cobra más fuerza que nunca: "Tocamos temas que siguen siendo debate actual, como el salario. Son temas en los que todavía seguimos luchando por ello, es cierto que Mercedes es una mujer muy emprendedora y muy echada para adelante, pero ella ahora quiere vivir sola, quiere vivir cómo es no tener que contar con otra persona sin tener que pedir perdón. Las mujeres nos hemos pasado el tiempo pidiendo perdón".

La madre de Miguel Bernardeau, que no es muy dada a hablar de la vida privada de su hijo, ha escapado como ha podido de las preguntas sobre cómo ha pasado las Navidades. Recordemos que Aitana Ocaña estuvo con el actor en Lanzarote, donde hemos podido ver alguna instantánea en sus cuentas de Instagram, reflejando la felicidad del momento.

"En familia, eso es estupendo, vivirlas siempre. Me parece que me tengo que ir, muchas gracias", ha contestado a las preguntas de los periodistas por cómo han sido las primeras Navidades que pasa con la pareja de su hijo. No es la primera vez que Ana Duato disfruta de la compañía de Aitana Ocaña, pero sí la primera que pasa unas Navidades con ella. Como siempre, muy discreta, la actriz ha escapado como ha podido de las preguntas sobre la relación de su hijo.