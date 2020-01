Adiós a la autora de "Nación Prozac"

| La escritora y periodista estadounidense Elizabeth Wurtzel, autora de la novela autobiográfica "Nación Prozac" (1994), falleció en Nueva York a los 52 años. "Prozac nation: young and depressed in America", título original de la obra, se convirtió en un éxito de ventas y contribuyó a popularizar el Prozac, el primer nombre comercial del medicamento antidepresivo fluoxetina.Según David Samuels, amigo de la escritora citado por el diario "The New York Times", Wurtzel falleció como consecuencia de una metástasis de un cáncer de pecho. La autora se había sometido a una doble mastectomía en 2015.