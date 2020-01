Rosalía, glamour, diversión y amigas en Nochevieja

Estando ya a 2 de enero de 2020, muchas son las personas que siguen disfrutando de las vacaciones de Navidad con sus familiares y amigos. Fechas que los famosos de nuestro país aprovechan para desconectar de sus trabajos y reencontrarse con las personas que no ven el resto del año por motivos laborales. Rosalía ha sido una de ellas. La cantante ha querido subir a sus redes sociales, cómo el 1 de enero seguía de celebración con sus amistades más íntimas y es que parece que en la casa de la artista nunca falta la música para hacer más divertidas estas fiestas.



Rosalía ha colgado un vídeo en sus historias de Instagram y perfil de Twitter en la que le vemos dándolo todo con un grupo de chicas mientras que cantan el villancico de Burrito Sabanero. Una canción muy marchosa que refleja muy bien el espíritu navideño de estas fechas.





Una vez más la artista nos ha sorprendido a todos mostrando. Rodeada de la gente a la que quiere, se ha dejado ver bailando y cantando un villancico para alegrar, no solamente a sus seguidores, sino también el ambiente de todos los hogares. Lejos de escoger una canción más marchosa, como las suyas, ha escogido un típico villancico que todo el mundo conoce y raro es quien no lo canta o tararea en estas fechas.Con un, la cantante se ha mostrado de lo más feliz. Y es que no puede ser de otra manera ya que con todos los éxitos que ha cosechado la cantante este último año, lo único que podía hacer es entrar en el 2020 con una sonrisa de oreja a oreja. Lo que es señal de que está completamente preparada para afrontar este año con más fuerza y energía que nunca.