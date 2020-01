La Pedroche da la campanada

Oro en la pieza de arte de Jacinto de Manuel, negro en la seda y los mitones. Así presentó Cristina Pedroche las campanadas en la cadena de televisión "Antena 3", con un modelo con el que no enseñaba nada pero lo dejaba todo a la vista. "Con esta escultura siento que me puedo comer el mundo, que soy invencible e imparable. Me siento más poderosa que nunca y muy orgullosa de todos los miembros de mi equipo que me han ayudado para brillar así y que han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad", declaró la presentadora. La víspera, Cristina Pedroche se había dedicado a alimentar el bulo de que comparecería ante las cámaras, para dar las campanadas, completamente desnuda, y se paseó por Sol con una malla color carne, para difundir luego las imágenes pixeladas.



El estilista de Cristina Pedroche, Josie, quiso que "el protagonismo textil que ha prevalecido durante los años anteriores diera paso a una colaboración artística que recrea en clave idealizada el cuerpo de Cristina Pedroche y que era crucial para seguir progresando, sorprendiendo y emocionando a su público". Jacinto de Manuel aceptó el reto en torno al pasado mes de julio.

Anne Igartiburu fiel a Televisión Española y a su estilo lució un diseño en color rojo de Lorenzo Caprile, de escote palabra de honor despuntado en los laterales del escote. Su traje era de lo más brillante y tenía un diseño futurista. Mientras la Pedroche eligió un recogido trenzado, rematado con un gran moño bajo, la Igartiburu se peinó con una coleta de globos, como la que popularizó la Reina Letizia en una de sus apariciones públicas.

Cristina Pedroche presentó las campanadas con Alberto Chicote, como en años anteriores. Igartiburu lo hizo con Roberto Leal. El andaluz ya la había acompañado en 2018, pero este año la Nochevieja fue especial para él. El presentador había perdido a su padre, Pepe Leal, tan solo cuatro días antes. "Yo sé que todas las personas que se han ido en este año y estos años atrás de alguna forma también están presentes en una día como hoy acompañándonos", dijo en su despedida del año, haciendo llorar a su campañera.

Paz Padilla presentó las campanadas en Telecinco, junto a Jesús Vázquez, y para hacerlo eligió un exquisito modelo en blanco con capa que definía sus curvas y que estaba rematado con un vertiginoso escote. Su vestido era un diseño de Alejandro de Miguel, el modisto favorito de la Reina Sofía. Lo acompañó con un difícil peinado: un recogido que la hizo crecer, de repente y a golpe de laca, varios centímetros de altura.

Su compañero Jesús Vázquez vistió con esmoquin azul noche, con solapas en negro y detalles en color fucsia.