Antonio David rehúsa hablar de los problemas de su hija Rocío

| La presunta estafa piramidal en la que se ha visto envuelta su hija Rocío Flores parece no hacerle mucha gracia a Antonio David Flores, ex de Rocío Carrasco. El programa Viva la vida desveló algunos datos sobre la labor de coach nutricional de la joven que no estarían muy claros. Una situación con una empresa fraudulenta que ya habría tenido otros problemas en países como Francia. Tirando balones fuera y sin querer hacer ningún tipo de declaración al respecto, Antonio David dejó claro que no iba a decir nada: "No voy a comentar nada, me da vergüenza que vengan dos cámaras detrás de mí".