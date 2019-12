Se acaba 2019: estas son las seis noticias más impactantes del mundo del corazón

Quedan tres días para que se acabe el año, por lo que toca ir haciendo balance de los sucesos más importantes que han tenido lugar este 2019 en el mundo del corazón. Estas son las seis noticias más impactantes.

Malú y Albert Rivera: su historia de amor

Seguimos sin saber exactamente cómo se ha conocido la pareja más mediática del panorama español. Que una cantante de éxito salga con famosos no es extraño, pero que termine con el líder de un partido político... pues nos dejó a todos a cuadros. Desde mediados de año se escuchaban campanas, pero nadie sabía exactamente a donde mirar, hasta que Albert Rivera fue ingresado en el hospital por una gastroenteritis y la cantante estuvo todo el tiempo a su lado, saliendo ambos finalmente de la mano cuando el político fue dado de alta.

¡Pero las sorpresas no quedan ahí! Después de unas semanas de especulación debido a las fotos de Malú junto a diversos fans, se empezó a creer que la cantante estaba embarazada y sí, el pasado cuatro de diciembre la pareja subió una foto a sus redes sociales en la que podía verse un chupete, confirmando así que van a convertirse en padres en unos meses. ¿Será niño? Los fans creen que sí y que va a llamarse Mario, todo debido a una publicación de Rivera. Pero habrá que esperar para saberlo.

Eva González y Cayetano: crisis en el paraíso

A principios de diciembre saltaron a la luz unas fotografías en las que se veía a Cayetano Rivera y su amiga Karelys Rodríguez disfrutar de una quedada en Londres. Debido a su cercanía y confianza, saltaron las alarmas de infidelidad por parte del torero hacia Eva González, una pelota que ha ido creciendo y creciendo.

Cayetano fue el primero en acudir a sus redes sociales a denunciar las falacias que algunos medios de comunicación estaban emitiendo sobre él y su familia, asegurando que la situación no se quedaría así y emprendería acciones legales contra todos los medios que estuviesen difamando a su familia.

Por su parte, Eva González, que se refugió en su familia y amigos durante la dura semana de especulación y supuestos cuernos, no hizo más que pedir tranquilidad y asegurar que no lloraba por la situación. La modelo no ha desmentido ni confirmado los cuernos, pero ambos han continuado juntos con su vida de pareja y ya se han reunido con sus abogados para emprender acciones legales, lo que nos hace creer que las habladurías mienten más que hablan.

Kiko Rivera y su adicción a las drogas

A principios de año, durante su participación en Gran Hermano Dúo, Kiko Rivera hizo una impactante declaración: fue adicto a las drogas. El dj se abrió en canal y relató sus peores momentos durante la depresión que le había estado acompañando los últimos meses. "En determinado momento de mi vida, y de ahí viene en gran parte mi depresión, tuve adicción a las drogas", explicó en la curva de la vida del programa, admitiendo que tuvo que retirarse de la vida pública para no caer en un pozo sin fondo.

"Consumía hachís y marihuana todos los días, y también cocaína. Para mí ir a trabajar era pegarme una fiesta, no rendía en mi trabajo, no daba lo que tenía que dar", una caída libre hacia los infiernos que cortó, radicalmente, Irene Rosales: "Ella se puso firme y me enderezó, me costó lo más grande pero hace un año y medio ya soy un hombre limpio".

Esta confesión trajo una oleada de apoyo por parte de su familia y compañeros, quienes se volcaron en alabar la confesión del concursante. Tras mucha lucha, tratamientos y dejarse ayudar, el dj lleva dos años y medio limpio y continúa con tratamientos y apoyo psicológico para mantenerse fuerte y no recaer en la adicción.

Plácido Domingo, entre acusaciones y defensas

El 14 de agosto, la agencia Associated Press sacó a la luz nueve acusaciones sexuales contra el cantante Plácido Domingo, todas ellas mujeres que habían trabajado junto a él en los años ochenta. Las declaraciones se sustentaban en toques, insinuaciones, besos y caricias no consentidas que el tenor habría realizado a las jóvenes.

Además, muchas de ellas alegaron haber sido manipuladas para conseguir un buen puesto en el mundo de la ópera. Tras estas acusaciones, que no han podido ser comprobadas, aparecieron hasta once más a las pocas horas.

Pero el cantante se ha mantenido firme en su propia defensa, alegando que nunca ha abusado de una mujer y menos la ha tocado sin su consentimiento. Pese a sus diversas declaraciones y su presunta inocencia, la carrera del tenor poco a poco ha dio derrumbándose, siendo acusado sin pruebas por personalidades del mundo de la ópera y diversas compañías a lo largo del mundo.

Aun así, famosos como Ainhoa Arteta, Paloma San Basilio, Víctor Ullate, Pilar Jurado, La Scala de Milán, Paco Arango, Norma Duval, La Royal Opera House de Londres o La Ópera de Los Ángeles, entre muchos otros, han defendido la inocencia de Plácido Domingo, y el cantante, aunque le han cancelado numerosos espectáculos, continúa teniendo apoyos suficientes en el mundo de la canción y fans que siguen disfrutando con su música. Deberemos de esperar a 2020 para ver como continúa este caso.

Sara Carbonero e Iker Casillas viven su año más duro

No hay duda de que tanto Sara Carbonero como Iker Casillas están deseando que acabe el 2019 y se lleve con él todo lo malo. Este ha sido un año muy duro para la pareja, y con razón. Primero, el pasado 1 de mayo, Iker fue ingresado de urgencias en el hospital CUF Oporto después de sufrir un infarto mientras estaba en pleno entrenamiento con el Oporto. Gracias a la rápida intervención de los médicos de equipo de fútbol y posteriormente de los profesionales del hospital, la vida del futbolista no corrió peligro en ningún momento, pero el susto se quedó en el cuerpo de él y toda su familia.

Y tan solo tres semanas después, fue Sara Carbonero la que entró corriendo en urgencias para ser operada de un tumor maligno en los ovarios. La periodista compartió la noticia una vez que salió del quirófano y durante los últimos meses se ha estado sometiendo a todos los tratamientos y revisiones reglamentarias. De un plumazo, la vida de Sara ha cambiado y tal y como ella se ha encargado de explicar, ahora disfruta de cada detalle, por pequeño que sea.

Pese al mal año que ha sido 2019, y al abandono del campo de fútbol por parte del portero, parece que la familia poco a poco ha ido levantando cabeza. Aunque Sara no lo ha confirmado, se rumorea que la periodista está en el final de su tratamiento, lo que significa que muy probablemente el cáncer ha perdido la batalla. E Iker, quien ahora es parte de la directiva del club, está volviendo a coger fuerzas poco a poco para volver a calzarse los guantes y entrar en el terreno de juego nuevamente. Esperemos que el 2020 esté lleno de buenas noticias para ambos.

Joe Jonas y Sophie Turner pasan por el altar

El clan Jonas está definitivamente fuera del mercado. Después de que Nick fuese el segundo hermano en contraer matrimonio el año pasado con la actriz Priyanka Chopra, Joe fue el siguiente en pasar por el altar, aunque nada tuvo que ver con la espectacular boda de su hermana. Sophie Turner y el cantante contrajeron matrimonio el pasado mes de mayo en una iglesia de Las Vegas, aunque vestidos como manda a tradición. Una noticia que causó sensación en las redes.

Pero, parecer ser que esta solo era la antesala a la gran boda, que se celebró en París a principios de julio. En esta ocasión, toda la familia y amigos de la pareja fueron invitados a la ceremonia, que parecía sacada de un cuento de hadas. ¡Incluso el perrito de la pareja fue un invitado más a la fiesta!