Se suicida Ari Behn, exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega

Ari Behn, el que fuera exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega, se ha suicidado a los 47 años, según ha informado la familia. Noruega está conmocionada con el fallecimiento del escritor. "Con gran dolor en el corazón, los familiares más cercanos de Ari Behn informamos hoy de que se ha quitado la vida. Pedimos respeto a nuestra vida privada de ahora en adelante", reza el comunicado que han envíado a través de su representante Geir Hakonsund.

Marta Luisa y el popular escritor que estaba dentro de las listas de los hombres más chic de su país, se separaban en 2016 y él rehacía su vida junto a una abogada, Ebba Rysst Heilman y traslaba su residencia con ella a Londres diez años más joven que él.

A pesar de estar separados desde el 2016 y divorciado de Marta Luisa de Noruega desde 2017, los reyes Harald y Sonia Ari han expresado su más sentido pésame ya que sus nietas Maud Angelica, de 16 años; Leah Isadora, de 14; y Emma Tallulah, de 11 se quedan huérfanas: "Ari ha sido una parte importante de nuestra familia durante muchos años, y tenemos recuerdos cálidos y afectuosos de él... Estamos agradecidos de haberle conocido. Lamentamos que nuestras nietas hayan perdido a su amado padre y tengan una profunda compasión por sus padres y hermanos, que ahora han perdido a su amado hijo y hermano".

De igual forma, el príncipe heredero Haakon y su esposa, la princesa Mette-Marit, también han querido dedicar unas palabras al exmarido de su hermana la princesa Marta Luisa de Noruega y a sus sobrinas en este duro y delicado momento: "Para nosotros Ari era un buen amigo, un familiar querido y un tío fantástico con el que compartimos grandes y pequeños momentos en la vida".

No obstante, el anuncio del matrimonio y decisión de la hija pequeña de los reyes fue un gran contratiempo desde el principio de la relación... Sin embargo, Harald V de Noruega accedía al ver a su hija feliz tal y como transmitía ese día: "Lo más importante es que tú eres el que hace feliz a Marta".

Extravangante e insólito así fue calificado el matrimonio de Marta Luisa y Ari Beh, donde Marta tuvo que ver y escuchar como su marido confesaba a la opinión pública que su matrimonio era abierto y liberal. Años más tarde aseguraría que él no era un compañero fácil. La hermana de Haakon de Noruega abandonaba el país con la excusa de establecer su residencia fuera de Noruega para que sus hijas aprendieran mejor el inglés.

Mientras Ari hacía confesiones de lo más llamativas, como os relatamaos a continuación, la princesa noruega, fisioterapeuta y terapeuta del Método Rosen, se centraba en talleres espirituales enfocados también a los más pequeños y en escribir libros para de autoayuda como: Why Kings and Queens Don't Wear Crowns o The Spiritual Password entre otros, que escribía que ha escrito junto a Elisabeth Nordeng.

La princesa de Noruega Marta Luisa y su marido Ari Behn, en a boda de Victoria de Suecia

Ari Behn denunció haber sufrido tocamientos de Kevin Spacey

Ari Behn, reconocido por su sentido del humor y su cultura, no ha pasado desapercibido durtante todos estos años. La polémica siempre iba con él. En 2017, con todo el escándalo de Kevin Spacey de abusos, el escritor relataba durante una entrevista con P4 Radio Chanel que en 2007 vivía un momento incómodo con Spacey.

Todo sucedió durante una cena por el Premio Nobel de la Paz en 2007, y ambos se encontraban en el concierto en el Oslo Spektrum: "Tras el espectáculo estábamos conversando. Él estaba sentado junto a mí. Después de cinco minutos, me dijo: 'Oye, salgamos a fumar un cigarrillo', y mientras me lo decía me tocó la entrepierna por debajo de la mesa", explicaba en la entrevista al periodista Michael Andreassen.

Tal y como relataba, salía del paso tras aquella provocación, diciéndole divertido a Spacey: "Quizá más tarde". El por aquel entonces marido de Marta Luisa confesaba que le parecía un tipo brillante y que fue una noche genial, quedándose todo aquello en una anécdota.

Ari Behn y la princesa Marta Luisa de Noruega el día de su boda // EUROPA PRESS

Ari Behn, 100 golpes antes de irme...



En las grandes listas de hombres, escritor, pintor, escultor... al polifacético artista siempre ha estado en los titulares.

Su matrimonio con Marta Luisa Noruega fue algo revolucionario para la Casa Real y acabaron dejando hasta el país durante un tiempo y afincándose en Londres e incluso viajando a Estados Unidos... Los Reyes sentían que perdían una hija. De hecho, él sabía que la publicación de 'Inferno' (Infierno), ya divorciado en 2018, poco o nada gustaría a la Reina Sonia: "La Reina Sonia, me asesinaría su pudiera"

En el libro hay referencias a su divorcio con Marta Luisa, y en el reconocía que pasó una importante depresión la cual incluso comparó con un gran duelo: "Es un gran cambio en mi vida. Se puede comparar con una muerte". 'Dolor', 'sufrimiento', 'extrañeza', 'tristeza', 'pérdida' son algunos de los adjetivos con los que resumía su separación.

Sus cuadros también representaban un caos permanente dentro de un gran colorido donde el negro estaba también presente. Y representaban escenas cuanto menos curiosas como el cuadro '100 golpes antes de irme' -sin tanto negro- en el que representa a una princesa con un brazo roto y ese mensaje cuanto menos enigmático.

Sin embargo, su estilo de vida siempre fue de lo más provocador...

Ari Behn, una vida al lado de la provocación



Antes de casarse con Marta Luisa, ya era un bohemio provocador. Casados ya confesaba: "Nuestro amor es más fuerte que nunca, pero nos permitimos flirtear con otras personas. En este sentido, somos muy libres. Si no, sería espantoso. Si sientes que tu pareja te limita, mantienes una relación enferma. La nuestra es abierta y respetuosa, aunque debemos trabajarla. No todo va siempre de maravilla. Hay altibajos, pero es importante conservar la libertad, el entusiasmo y la generosidad. Lo increíble de Marta es que siempre me ha dado libertad total, como artista y como personaje público", algo difícil de llevar para los Reyes.

Tanta libertad que él mismo ha dejado presente donde se le veía coquetear públicamente con las drogas participando en un documental esnifando cocaína junto a unas prostitutas, cuando se le vio pidiendo como un vagabundo por Londres, en Barcelona fue visto disfrazado de drag queen, colaborador del diario noruego VG y declarando su intención de voto al partido laborista, además de no dejar muy bien a sus suegros por sus constantes salidas de tono, algo muy distinto formando parte de una Familia Real.Por ello, Harald V y Sonia de Noruega evitaron que asumiera labores representativas dentro de la Casa Real.

Poco antes de la separación un 5 de agosto de 2016, Ari Behn aparecía haciéndose unas fotos en un fotomatón con una conocida bloguera de las que no saldría bien parado. En ellas se le veía con su cabeza entre los pechos de la bloguera, Marna Haugen, que como bloguera no dudó en publicar junto a la frase: "¡Qué fotos más excitantes...! Cuando estoy borracha hago travesuras".

Marta Luisa y Ari Behn emitían un comunicado tras su separación: "Es muy triste para los dos descubrir que no continuamos el camino de la mano. Es terrible comprobar que no hallamos solución. Lo hemos intentado durante mucho tiempo, pero nos resultar imposible continuar el camino juntos. Nos sentimos culpables porque no somos capaces de crear un lugar seguro para compartir con nuestras hijas. Oramos y esperamos lograr paz en este delicado proceso".

La princesa noruega regresaba a 'casa' a la residencia Lommedalen, que vio nacer a su hija Emma Tallula. Sin embargo, la pareja ya hacía vidas separada supuestamente debido a la depresión por la que el bohemio artista pasaba y la princesa noruega seguía buscando su paz espiritual.

Ahora, la familia real se ha sumido en una profunda tristeza porque ven como Maud, Leah y Emma, dicen adiós a su padre.