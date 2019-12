Rocío Carrasco, ¿una más en las cenas de Navidad de las Campos?

Con otro ánimo distinto al del año pasado cuando estaba convaleciente de su operación de pecho, Terelu Campos ha organizado en su domicilio la cena de Nochebuena. Como era de esperar, hasta la casa de la periodista se acercaron sus familiares.

De los primero en llegar, Carmen Borrego con su hija, Carmen Rosa Almoguerra Borrego y su marido Jose Carlos Bernal. Llegaron en un coche que conducía él. En el asiento del copiloto iba Carmen y en la parte de atrás su hija. La hermana de Terelu escogió para esta noche tan especial el color fucsia y zapatos de altísimo tacón. Antes de entrar en casa, Carmen nos atendió amablemente.

Carmen nos desveló sus deseos para el 2020: "Salud para todos, virgencita que me dejen como estoy. Creo que sería abusar porque hay gente que está peor que nosotros y siempre hay que pensar en los demás y no en uno mismo". Sobre su amiga Rocío Carrasco, nos confesó que pasará la Nochevieja con ella: "Seguramente. No lo tengo confirmado, pero seguramente".

No faltó a esta cita Alejandra Rubio, que acudió junto a su novio Álvaro Lobo. Su relación, ya consolidada, va viento en popa. Radiantes de felicidad llegaban a la cena. Alejandra, una vez más, lució un estilismo total black. Nos confesó sus deseos de bailar esa noche junto a su abuela y grabarlo como ya lo hizo en otra ocasión.