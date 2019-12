El enigmático mensaje de Kevin Spacey

El actor estadounidense Kevin Spacey reapareció el martes en un enigmático vídeo en redes sociales interpretando al despiadado Frank Underwood, su personaje en la serie House of Cards, después de un año sin salir a la palestra debido a las denuncias de abuso sexual en su contra. El mensaje, en el que aparece el actor azuzando la leña en una chimenea, comienza con una misteriosa apelación de Spacey: "No pensaron que me iba a perder la oportunidad de desearles una Feliz Navidad, ¿no es cierto?", se pregunta el artista.



Durante su intervención, que dura un minuto, el actor se refirió indirectamente a algunos de los sucesos que vivió durante 2019. "La próxima vez que alguien te haga algo que no te gusta, puedes atacarlo", indicaba el actor. "Pero también puedes no disparar y hacer lo inesperado", aseguraba Kevin Space, a la vez que señalaba que "puedes... matarlos con amabilidad". En cualquier caso, "ha sido un buen año y estoy agradecido de haber recuperado mi salud", al mismo tiempo que señalaba que, además de eso, ha realizado "algunos cambios en su vida y me gustaría invitarlos a que se unan". "Mientras entramos en 2020, quisiera emitir mi voto para que haya más bien en este mundo", aseguraba el actor.

Kevin Spacey, de 60 años, fue acusado de abusos sexuales en 2017, por lo cual fue apartado de la última y quinta temporada de la serie House of Cards de Netflix.

Precisamente hace justo un año, el 24 de diciembre de 2018, publicó en redes un vídeo similar interpretando a Frank Underwood para defenderse de las acusaciones de abuso sexual.

Uno de estos casos de abuso habría tenido lugar en octubre de 2016 en Malibú, siendo un masajista la supuesta víctima, quien aseguró que habría sido forzado por Spacey para que le tocara los genitales en dos ocasiones.La muerte del denunciante en septiembre de 2019 permitió que se le retirasen los cargos