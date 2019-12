Hilary Duff comparte el acoso que sufre diariamente a causa de los paparazzi

Estados Unidos es un país complicado si eres famoso. A diferencia de Europa, en el país americano los medios de comunicación utilizan todo tipo de tretas para conseguir fotografías de los famosos en sus momentos más íntimos e incluso salir a la calle sin ser molestado puede convertirse en todo un lujo que muchas celebrities no conocen. Actrices como Scarlett Johansson, Kristen Stewart, Halle Berry o Jennifer Garner han hablado en diversidad de ocasiones de lo duro que es convivir con ello, llegando a estar rodeadas por más de diez paparazzi nada más poner un pie en la calle.

Una realidad a la que no estamos acostumbrados en España y que nos resulta increíble en muchas ocasiones. Pero la realidad es que existe y que muchas veces los famosos se encierran para no tener que sufrir el acoso extremo al que están expuestos diariamente. Ni siquiera salir a las calle con sus hijos les libra de los paparazzi. Y si no, que se lo digan a Hilary Duff, la última actriz en denunciar el acoso que sufren diariamente ella y su familia mediante su cuenta de Instagram.

La actriz estaba realizando algunos recados con sus hijos, Luca, de siete años, y Banks, de un año, cuando empezó a ser perseguida por tres hombres con cámaras. Pero en esta ocasión, no se calló y continuó caminando, sino que sacó el teléfono y comenzó a grabar lo que sucedía: "Aquí estoy, tratando de pasear con mis hijos y tengo paparazzi siguiéndome a donde quiera que vaya" comienza diciendo Hilary. "Son dos hombres adultos, tres en realidad, pero uno de ellos se está escondiendo. Nos siguen a mí y a mis hijos a todos los lugares que vamos. En un mundo donde las mujeres estamos obteniendo tantos derechos, esto no me parece correcto", continúa, grabando con enfado a los hombres que le están fotografiando, claramente molesta por la situación que tienen que vivir sus hijos todos los días.

A continuación, la actriz enfoca a su hija mayor, quien tenía los ojos anegados en lágrimas y el rostro alicaído: "¿Te gusta que los paparazzi te sigan? Te pone triste, ¿verdad? Lo odias", le dice a su hijo, mientras el niño asiente con la cabeza con tristeza. Aun así, Duff no dejó que este incidente arruinase su mañana en familia y continuó con los recados, posiblemente ultimando los detalles para la boda que se celebraría al día siguiente en el jardín de su casa.

Esta no es la primera vez que Hilary Duff termina mostrando al mundo su situación. Un año atrás, estando la actriz embarazada de nueve meses, compartió un vídeo en el que discutía desde dentro del coche con un reportero. ¡Mucho ánimo, Hilary!