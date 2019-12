Charlize Theron detalla cómo fue la noche en que su madre mató a su padre

| La actriz sudafricana Charlize Theron ha recordado en una entrevista los detalles de la noche de junio de 1991 en la que su madre, víctima de malos tratos, tuvo que disparar al padre de la actriz en defensa propia en un incidente que resultó en la muerte de su progenitor. "Mi padre estaba tan borracho que no debería siquiera haber tenido fuerzas para caminar cuando entró en la casa con una pistola", recordó Charlize Theron en una conversación con la radio NPR.



"Mi madre y yo estábamos en mi habitación inclinándonos sobre la puerta desde dentro para que no pudiera entrar. Él dio un paso atrás y disparó a través de la puerta tres veces", indicó la actriz, que aclaró que ninguno de los proyectiles las impactaron, "lo cual fue simplemente un milagro". Para salvar a Charlize Theron, que entonces tenía 15 años de edad, su madre, Gerda, "en defensa propia, acabó con la amenaza", según indicó la actriz en la entrevista. Hasta la fecha no se conocían detalles del suceso.