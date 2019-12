Pedro Volta, a punto de ahogarse en "GotTalent" con el truco que casi le cuesta la vida hace un año

El ilusionista pontevedrés Pedro Volta sembró el pánico en la cuarta semifinal de la quinta edición de "GotTalent España" y estuvo a punto de ahogarse al repetir el mismo truco de escapismo que hace un año casi le cuesta la vida durante una actuación callejera y le llevó a y aparecer en todos los Informativos tras permanecer cuatro minutos en parada cardiorrespiratoria.

Volta se enfrentó sin éxito al mismo truco en "GotTalent", si bien no fue capaz de aguantar bajo el agua y pidió ser atendido por los servicios sanitarios cuando empezó a tener convulsiones. Decepcionado confesó que no volvería a intentarlo. "Todo estaba controlado, no me juego la vida. Pero no voy a hacer este número más porque he superado mi miedo", manifestó después de recuperarse.

Pedro Volta sufrió un síncope en el plató en presencia de varios familiares, el jurado y miles de espectadores. Edurne apenas podía mirar, Paz Padilla le advertía de que "el Universo te está dando señales" y Risto le decía "a mi no me ilusiona que te juegues la vida, pero respeto que tú quieras explorar los límites del cuerpo humano, no tienes la actuación esta noche que tú te mereces. Te merecías haber conseguido este reto". Volta replicó que no volverá a intentarlo. "Para mí, mi familia es lo más importante, pero prefiero educar a mi hija en la superación que en el miedo".