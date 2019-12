80 años de "Lo que el viento se llevó"

Es una película mastodóntica, pero ágil; larguísima, pero fluida; barroca, pero sencilla. "Lo que el viento se llevó", para algunos supone la Capilla Sixtina del cine; para otros apenas un dramón quizá sobrevalorado y de cuyo estreno en el Loews Grand Theatre de Atlanta se cumplen hoy 80 años. Y aunque han pasado ocho décadas y se han estrenado cintas tan taquilleras como "Titanic" (1997), "Avatar" (2009) y "Endgame" (2019), el clásico drama sureño sigue siendo la película con mayor recaudación con precios ajustados a la inflación (sus 402 millones de dólares de entonces serían 3.800 hoy).

Basada en la novela homónima de Margaret Mitchell "Gone with the Wind", la historia narra no solo una peripecia de personajes, de seres humanos convertidos en arquetipos, sino también un periodo clave en la historia de Estados Unidos, el que abarca la guerra de secesión y la inmediata posguerra.

La película, concebida como una gran superproducción de la Metro Goldwyn Mayer, pasó por fases de notable complejidad, incluso en aspectos tan básicos como la elección del director y de los protagonistas. En diciembre de 1938, cuando se da el primer golpe de claqueta, lo único que estaba claro es que el productor de la película era David O. Selznick. Las primeras secuencias comienzan a rodarse bajo la dirección de George Cukor, quien quería a Katherine Hepburn para el papel de Scarlett O'Hara, a lo que Selznick se opuso radicalmente. El productor no la veía en el personaje y preferió hacer un "casting", del que salió elegida la británica Vivien Leigh, quien tuvo que hacer un gran esfuerzo para hablar con acento sureño. Tampoco Clark Gable fue la primera opción para interpretar al capitán Rhett Batler, para el que se propusieron a Gary Cooper y Errol Flynn, entre otros. Las desavenencias entre Cukor y Selznick eran cada vez más evidentes y el director abandonó la película a las tres semanas de rodaje. Fue reemplazado por Victor Fleming, quien finalmente firmará la película.

También británico era el actor que encarnó a Ashely Howard, el amor platónico de Scarlett y esposo de Melania (la longeva Olivia de Havilland), que fue espía de Su Majestad y que perdió la vida cuando el avión en que viajaba fue derribado por los nazis en Cedeira.

Por otra parte, Hattie McDaniel, la primera persona de raza negra en recibir un Óscar (mejor actriz de reparto) por su papel de "Mammie", no pudo asistir al estreno en Atlanta porque Georgia era aún un estado segregacionista cuyas leyes prohibían a los negros estar en el mismo espacio que los blancos en los lugares públicos.