El cuento de Paul McCartney

Un día, los nietos de Paul McCartney en vez de llamarle abuelo le dijeron "Superabuelo, ¿puedes hacer esto...?", y fue entonces cuando el cantante empezó a maquinar algo "mágico" que desembocó en el libro infantil ¡Ey, superabuelo!, una historia que llega a las librerías con un mensaje para los más jóvenes: "No te deprimas, ¡haz algo!". Esto es lo que pide el ex Beatle, según declaraciones facilitadas por la editorial Bruño, la encargada de publicar en España este libro ilustrado por Kathryn Durst que arranca con un día lluvioso y niños enfadados y aburridos hasta que viajan, gracias a su abuelo y su brújula, hasta la playa mágica.

Un libro creado con una idea. "No te enfades, no te pongas triste, no te deprimas: ¡haz algo! Quizá no puedas conseguir una brújula mágica para ir a una playa mágica, pero puedes leer un libro sobre eso. Si te sientes triste, lee un bonito libro o toca buena música para cambiar tu estado de ánimo", explica. Y esto es lo que hace Marshall, un superabuelo que conquista a sus cuatro nietos cada vez que están aburridos agarrando su brújula y eligiendo un destino donde les hace pasar un buen rato.