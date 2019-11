Perales: "'Y cómo es él' es el tema que menos le gusta a mi mujer"

| José Luis Perales glosa en el triple álbum "Baladas para una despedida" medio millar de canciones, muchas compuestas para otros, incluso en el caso de una que retuvo para sí por orden de su discográfica y que se convirtió en su mayor éxito, pese a su criterio y el de su mujer. "Yo no quería cantarla y a mi mujer tampoco le gustaba nada. La que menos de todas. Al final la grabé y todavía a día de hoy la tengo que interpretar como si alguien me la hubiese compuesto a mí", reconoce el veterano músico sobre "¿Y cómo es él?". Cuenta en ella que esas líneas, "¿En qué lugar se enamoró de ti? / ¿De dónde es?", las escribió pensando en realidad en Julio Iglesias tras recibir una llamada de Ramón Arcusa (Dúo Dinámico), productor entonces del madrileño. "Era una canción escrita a la medida del momento que vivía, separado desde hacía no mucho, cuando Isabel Preysler ya estaba con el marqués de Griñón. En sus letras siempre ha sido muy íntimo y visceral y los tonos eran muy de él también, pero se la enseñé a mi compañía y me dijeron: 'Esta la cantas tú y va a ser un trancazo'", rememora Perales.