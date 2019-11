José María García recuerda su cáncer: "Se me vino el mundo encima"

José María García no ha querido faltar a la gran cita con la solidaridad de Clínica Menorca. El centro médico ha organizado su gala y subasta solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer de mama que la Fundación Clínica Menorca lleva realizando desde hace 20 años. A este acto tan especial no faltaron rostros conocidos del deporte como Luis Figo, Fernando Hierro e Iker Casillas.

El foco estaba puesto en la lucha contra el cáncer. Y uno de los que conoce muy bien esta enfermedad es el periodista José María García. Durante tres años, el locutor peleó contra un cáncer linfático que le llevó a emprender una ardua batalla: "Soy católico aunque muy pecador, cuando me dijeron lo que tenía se me vino el mundo encima, con mi familia hice una piña y con mi gran oncólogo". Una enfermedad a la que asegura que no hay que tenerle miedo: "Estoy haciendo de 11 a 13 kilómetros, cuando tuve que luchar no podía ir ni al baño. No hay que ocultar la palabra cáncer, no hay que mentir, hay que mentalizarte para todo". Pasada la tormenta, la vida del periodista no puede ser más feliz ahora que tiene a su pequeña nieta Ari: "La vida te ayuda, pero el primero que te tienes que ayudar eres tú. Mi nieta me llama el abuelo loco".