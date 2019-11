Gran Wyoming: "Con que no seas racista, en este país ya eres rojo"

| "Con que simplemente no seas racista en este país ya eres rojo", claro, cristalino y contundente, así es y se muestra el Gran Wyoming en su libro "La furia y los colores", el viaje desde la dictadura a la democracia en el que se sintió más libre que nunca. "He pasado por el Frente de Juventudes y por el Opus Dei. Este fulano ha pasado por esa basura y cuando llega la libertad pasa esto", se refiere José Miguel Monzón a la portada de este libro publicado por Planeta en la que aparece con el pelo largo, maquillado y sujetando una copa de vino, una fotografía que le tomó un amigo suyo y que muestra las "colores" de estos años. "Esa libertad que convivía con un sistema de represión que por llevar el "pelo por la cintura" le llevaron a vivir en primera persona las consecuencias de las "furias". "El libro es un intento de contar una época de la Historia, los años 70 y 80, tal y como yo la viví. No es una biografía al uso, sino que intento a través de mi experiencia retratar estos años como testigo", aseguró el humorista en su cuarto libro.