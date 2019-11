Borja Thyssen, en el banquillo por fraude fiscal

Borja Thyssen-Bornemisza, hijo de la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, declaró ayer en el juicio en el que ha sido acusado de fraude fiscal que no presentó la declaración de la renta de 2007 en España "porque no tenía por qué hacerlo" pues entonces "tenía la residencia habitual en Andorra".

El Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid ha celebrado el juicio de Borja Thyssen, en el que la fiscal ha pedido que sea condenado a dos años de prisión por un delito contra la Hacienda Pública al no tributar 592.557 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2007 en el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF).

La abogada del Estado, en representación de Hacienda, se ha sumado a la acusación de la Fiscalía aunque estima que el acusado debe ser condenado a tres años y cuatro meses de cárcel.

El letrado defensor solicita la absolución de Borja Thyssen al considerar que no cometió dicho delito y porque además Hacienda abrió un expediente cuando el procedimiento había prescrito administrativamente.

Según la fiscal, "Borja Thyssen no presentó en 2007 la declaración correspondiente al IRPF a pesar de que durante ese año residió más de 183 días en España", límite para considerarle obligado tributario en España. Thyssen ha reconocido que percibió 1.400.000 euros por dos reportajes para Hola con ocasión del anuncio de su boda y del embarazo de su esposa, Blanca Cuesta.

Sin embargo alegó que además de que entonces tenía nacionalidad suiza residía de forma habitual en Andorra y que las fotos del primer reportaje eran de archivo.

Preguntado por qué no realizó la declaración de la renta en España del ejercicio de 2007 Borja Thyssen ha mantenido: "Porque no era residente en España y no consideraba que tenía que hacerlo".