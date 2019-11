Hillary Clinton tilda de sexista, racista y desgarrador el acoso a Meghan Markle

En una reciente entrevista con la emisora de radio BBC, Hillary Clinton ha vuelto a sacar las garras en defensa de Meghan Markle tras los últimos acontecimientos. Recordemos que los Duques de Sussex se han visto obligados a emprender acciones legales contra diversos medios de comunicación ingleses tras su constante difamación y acosos hacia la figura pública de Meghan. Eso ha hecho que la duquesa vuelva a estar en boca de todos, si es que alguna vez ha dejado de estarlo, y Clinton vuelva a mostrar su apoyo hacia ella.

En esta ocasión, la que fue candidata a la presidencia de los Estados Unidos, no ha podido hacer una mejor defensa: "Tengo un gran cariño hacia ella, porque deberían de contarte cómo va a ser cuando des el paso y te subas al escenario junto al gran centro de atención que es la Familia Real. Y aún así sería difícil de imaginar", comenzó diciendo Hillary a Emma Barnett cuando la presentadora le preguntó sobre su relación con Meghan. "Lleva un tiempo acostumbrarse a que cada movimiento sea analizado y se inventen todo tipo de cosas. Realmente les deseo lo mejor, a ella y a su esposo, porque están luchando por tener una vida cargada significado e integridad en sus propios términos y eso es bastante difícil hoy en día, sobre todo si eres parte de una gran plataforma", junto a esto, Clinton añadió que considera que los medios británicos están haciendo una cobertura desgarradora y equivocada sobre la figura de Meghan, recalcando que hay un elemento sexista y racista que todavía perdura en la prensa.

"Creo que Meghan Markle es una mujer increíblemente valiente, aunque nunca la he conocido, así que esto es una especie de admiración de lejos. Cada uno de nosotros tiene que hacer lo que es correcto para sí mismo y en su caso, me imagino que para su hijo. Si tomar medidas contra The Mail on Sunday es lo que tienen que hacer, que lo hagan", continúa diciendo, añadiendo que desearía poder darle un gran abrazo maternal en estos momentos.

REUTERS

Para finalizar, Hillary ha lanzado un mensaje directo a Meghan, que seguro le ha llegado a la duquesa: "Quiero decirle que aguante. No dejes que esos tipos malos te depriman. Sigue adelante. Haz lo que creas que es correcto. No es fácil ... pero creo que te mereces muchísimo más", añade, terminando su intervención con una reflexión sobre lo imprevisible que es el amor: "La gente no elige de quién se enamora. Se enamoran y ya, y ella es una joven increíble. Tiene una historia increíble. Se ha defendido a sí misma, a su manera en este mundo, y después se ha enamorado y él se ha enamorado también y es algo que todos deberíamos de celebrar", finaliza con pasión. Un buen discurso del que muchos deberían de hacerse eco.