Wim Mertens: "Soy un fabricador de música"

Las cifras que rodean al belga Wim Mertens (1953) son mareantes: en 40 años de carrera ha alumbrado más de 700 temas y publicado más de 70 discos de composiciones a las que él se niega a poner etiquetas y que ahora glosa en un álbum recopilatorio, "Inescapable": "soy un fabricador de música", dice.

A Mertens no le gusta "mirar atrás" pero ha querido revisar las 717 composiciones que ha hecho en su vida para reunir las 61 que contienen los 4 CD de "Inescapable" (ineludible), que sale a la venta el próximo viernes. El trabajo, cinco horas de música que incluyen diez grabaciones inéditas y dos nuevas composiciones, es un ejercicio de acercamiento a las nuevas generaciones pero también a sus fans de toda la vida, explica el compositor de la banda sonora de "En el vientre del arquitecto" o "For amusement only". "Esta caja es la banda sonora de gran parte de mi vida y la verdad es que me produce cierto miedo", se ríe.

Entre las diez grabaciones inéditas, ocho son éxitos en versiones en directo -"Maximizing the Audience", "Lir", "Humility" o "Not at Home", entre otras- y "Novel", en la que por primera vez toca el armonio, y "Sprachresten", que le encargó la ciudad de Brujas por el 500 aniversario de su carrillón. "Suelo ser muy reflexivo con las declaraciones que hago y me ha llamado mucho la atención que Anthony Frago -periodista que hace en el libreto que acompaña a "Inescapable" comentarios sobre la obra- recuerde que cuando yo tenía 25 años le dije que necesitaría ' al menos 40 años' para completar lo que estaba haciendo", recuerda.

Ahora que han pasado, asegura que aún queda trabajo por delante y que la inspiración "sigue fluyendo": "lo que define mi música es que es no estándar y que está siempre muy cercana a la actualidad, a lo que pasa y por eso no para".