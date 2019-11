José Andrés llama a importar más de África y menos de China

| El cocinero José Andrés aseguró ayer en Valencia que España y Europa deben invertir en los "países del norte de África que lo están pasando mal" y añadió que igual hay que "dejar de importar tanto de China y apostar más por los países" de nuestro entorno. José Andrés, que ha recibido un homenaje en el Ayuntamiento de Valencia como Embajador internacional de la paella, ha afirmado que el deber de los países ricos es "invertir en los más pobres" y que en la política migratoria del siglo XXI debe imperar el "pragmatismo": se debe luchar "por aquellos que no conocemos" de la misma forma que "luchamos por los nuestros".

Al ser preguntado por la política migratoria de Donald Trump, ha contestado que todo país "tiene que proteger sus fronteras y sociedades", y ha precisado: "no quieres que nadie entre en tu casa, todos queremos proteger" a nuestras familias, pero "hay una realidad de la que no podemos escapar; si uno solamente se preocupa de sí mismo y de los suyos, y no del que está al otro lado, tarde o temprano te va a afectar".