David Bisbal cree que un tema de "Frozen 2" superará a "Let it go"

| La canción "Mucho Más Allá", que forma parte de la sonora original en español de "Frozen 2", de Walt Disney, ha supuesto para David Bisbal un nuevo reto profesional, ya que pocos artistas en el mundo pueden llegar a cubrir toda la diversidad de notas que tiene esta canción. "Es un proyecto que ha venido como una gran sorpresa a mi vida y a mi carrera", comenta de lo más agradecido el cantante almeriense, que ha puesto la voz al tema "Into the unknown" de la banda "Panic! At the Disco" que acompaña los créditos finales de la nueva aventura de Elsa y Anna para España y Latinoamérica. El cantante cree que hay un tema que superará al 'Let it go' de Idina Menzel y que tantos éxitos cosechó con la versión pop de Demi Lovato. Se trata de "Mucho más allá", que forma también parte de la banda sonora original de la compañía Disney.