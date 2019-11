Domingo no actuará en los Juegos de Tokio

El tenor Plácido Domingo no actuará en un programa musical previo con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según informó ayer el comité organizador. De acuerdo con un comunicado oficial, la decisión de retirarse del acto fue adoptada por el mismo artista. En la nota se incluyen palabras del tenor, en las que se excusa de participar en la actuación "por la complejidad del proyecto".

El comité organizador de Tokio 2020 ya había informado en agosto que estaba siguiendo de cerca la evolución de las acusaciones de acoso sexual que fueron lanzadas semanas antes contra Plácido Domingo. Tokio 2020 había anunciado en abril que Domingo compartiría escenario con el actor Ebizo Ichikawa XI, una de las figuras más relevantes del teatro kabuki, en una actuación para inaugurar un programa cultural de los Juegos, bautizado como Festival Nippon Tokio 2020. "Después de una meditada consideración, he tomado la decisión de no participar en el evento Kabuki-Opera debido a la complejidad del proyecto" sostiene Domingo en la nota en la que no alude en ningún momento a las acusaciones.

"Sigo agradecido al Comité Organizador de Tokio de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y al equipo creativo de kabuki por la invitación a participar en este maravilloso evento", añade el tenor, queespera tener "una nueva oportunidad en un futuro cercano".

Domingo ya tuvo que dimitir como director general de la Ópera de Los Ángeles por la "atmósfera" creada en torno a su figura tras las acusaciones de acoso sexual.