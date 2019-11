"Desde la periferia podemos trabajar. No hace falta vivir en Madrid para ser actriz", sostiene la gallega María Vázquez, una intérprete que se siente igual de cómoda en el cine, en la televisión y en el teatro, pero sobre todo en Galicia, su tierra natal, donde ayer recogió el premio Cineuropa. "Siempre quise mantener mi relación con Galicia y trabajar en mi lengua", confiesa Vázquez, quien asegura que volver a su tierra fue "una decisión de militancia" y que aunque cuando se lo planteó en el pasado parecía "una locura", ahora lo ve como una realidad.

La actriz acaba de estrenar, bajo la dirección de Paco Plaza y junto a Luis Tosar, la película Quien a hierro mata, un drama sobre el narcotráfico ambientado en Galicia, y además ha participado en la popular serie Fariña, que también cuenta con una versión teatral, con la que Vázquez recorrerá distintas ciudades gallegas.

"Que te reconozcan en tu tierra, que es algo que no siempre pasa, es muy bonito. Soy una enamorada de Santiago. Me crié como quien dice en este festival y nunca me imaginé que iba a estar premiada", decía horas antes de recoger el premio.