La viguesa María Castro se reivindica con una foto semidesnuda: "No era más feliz"

La actriz viguesa María Castro ha "encendido" las redes en las últimas horas tras subir a su cuenta personal de Instagram una foto en la que aparece semidesnuda: se trata de un posado en blanco y negro en el que aparece en ropa interior. Y ha sido ella mismo la que ha aclarado la razón de sacar a la luz esta imagen.



Acompañando la publicación, aparece un texto en el que María Castro descubre que la fotografía no es actual y puntualiza que se trata, en este caso, de la "original" y "sin retoques", ya que, "en su día", se lanzó con una modificación. Con todo, tranquiliza a sus seguidores con una frase que rechaza en absoluto una posible relación entre su estado de ánimo y su cuerpo.



"Una vez estuve más "definida"... pero no era más feliz!!! Público esta foto, la original sin retoques, porque en su día fue publicada "atenuándome" el abdominal... abdominal labrado tras muuuuchos años como gimnasta... Si ellos supieran las horas de entrenamiento a las que estuve felizmente sometida, no borrarían esas "marcas", fruto del esfuerzo!", señala la actriz, que finaliza su comentario con estas etiquetas: #yoeraasi #masfuertequeelvinagre #exgimnastaconnostalgia.