Así ha sido la lujosa luna de miel de la viguesa Lovely Pepa

Si a la boda de la influencer viguesa Alexandra Pereira, conocida en las redes sociales como Lovely Pepa, no le faltó detalle, su viaje de novios no iba a ser menos. Un derroche de lujo que ha decidido mostrar a todos sus seguidores a través de un vídeo en su canal de Youtube.



Cargados de maletas, Alexandra y su marido, el empresario libanés Ghassan Fallaha, comenzaban su ruta con un vuelo de Madrid a Tokyo con escala en Dubai. Ya desde ese primer vuelo puede intuirse el nivel del viaje de la pareja, que parece no haber escatimado en ningún detalle. De hecho, ya sin salir del avión no faltaron los brindis con champán.



Ya en Japón, pasaron los primeros cinco días de su luna de miel en Tokyo para trasladarse después a Kyoto y terminar su periplo por el país nipón en Osaka. Pero la impresionante luna de miel no terminaría ahí. Todavía quedaba una última parada hasta completar los 12 días de viaje: Maldivas.





Alexandra Pereira resumió para sus seguidores 12 días de ensueño en 30 minutos.