Billie Eilish, rebelde posmillennial, triunfa en Barcelona

| Billie Eillish ha exorcizado los demonios de la adolescencia y los ha convertido en una veintena de canciones, con las que ha conquistado a las 16.000 almas reunidas en el Palau Sant Jordi de Barcelona para recibir a este nuevo icono posmillennial de fuerte y perturbador carácter. La californiana, de solo 17 años, derrocha estilo propio y ha sabido conectar con toda una generación. Su ascenso ha sido meteórico y enamora a los de su edad, pero tiene suficiente talento como para ser intergeneracional. De momento, su público son adolescentes y jóvenes nacidos entre 1995 y 2010, la Generación Z o posmillennial, mayoritariamente chicas. Centenares de ellas han llegado acompañadas por sus padres o en grupos de amigas, pero no se han acercado a la puerta gritando ansiosas por ver de cerca a una "boy band" al uso, como cabría esperar, sino que han corrido hacia el interior para no perderse los saltos sobre el escenario de una jovencita que viste ropa ancha para no ser "sexualizada" y que ha iniciado el concierto con el principal éxito de su único LP: "Bad guy".