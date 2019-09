Bieber desvela cómo llegó a "no querer vivir más"

Bieber desvela cómo llegó a "no querer vivir más"

| Justin Bieber ha acudido a sus redes sociales para entonar un "mea culpa" sobre el consumo de drogas, los errores cometidos y la permanente sensación de insatisfacción pese a todo el éxito amasado: "A veces llegas al punto de no querer vivir más", escribe. La mediática estrella musical canadiense habla sobre cómo llegó a sentirse "superado" por "el pasado, el oficio, las responsabilidades, las emociones, la familia, las finanzas y las relaciones". "Empiezas a ver el día que tienes por delante a través del prisma del desastre y a anticipar otra mala jornada. Un ciclo de sentir decepción tras decepción", cuenta Bieber, que lo achaca todo a haberse convertido en una estrella precoz. "Se depositan una presión y una responsabilidad insanas sobre la mente de un niño cuyas emociones y cuya capacidad de decisión aún no se han desarrollado. En solo dos años me convertí en una superestrella", afirma.