Penélope Cruz desembarca en Venecia como esposa de un espía cubano

La actriz española Penélope Cruz llegó hoy a Venecia como la esposa de un espía cubano detenido en Estados Unidos en los noventa, un papel que ha requerido meses de preparación en Cuba, aunque, a veces, fuera "difícil" obtener información. "La suerte es que me encanta hacer acentos, es una dificultad añadida que me motiva mucho, y al acento cubano le tenía bastantes ganas y bastante respeto, porque es de los más difíciles", declaró Cruz, quien ya se atrevió con el acento colombiano en "Loving Pablo" (2017).

Cruz participa en la película "Wasp network" (La red avispa), del director francés Olivier Assayas, que compite por el "León de Oro" en la Mostra, e interpreta a Olga Salanueva, la mujer de René González, detenido en Florida por espiar a los grupos anticastristas. Explicó que, para preparar su papel, sobre todo para recrear el acento cubano, contó con la ayuda del director Pavel Giroud, que la acompañó durante meses como "un maestro maravilloso".

"Fue un proceso bonito. Los primeros días te quieres tirar de los pelos porque piensas que no lo vas a conseguir", aseguró. Preguntada por la realidad que percibió en Cuba durante el rodaje, la madrileña destacó que "la gente es maravillosa, es un lugar que te enamora sobre todo por su gente porque tiene un corazón, unos valores y una humildad". Ella necesitaba información de los cubanos para interpretar su papel, debía "comprender la cabeza" de su personaje, por lo que no paró de hacer preguntas. Pero no siempre fue fácil: "Era muy difícil recibir información concreta de la gente, incluso cuando llevábamos ya meses y teníamos buena relación con ellos, era difícil que compartieran con nosotros cómo realmente se sentían", recordó.

"Ahora con los cambios y con todo lo que llevan pasado en las últimas décadas y lo de detrás, que ha marcado mucho lo que lleva pasado en las últimas décadas. Ha sido también fruto de lo que pasó antes. Es complicado", reconoció. Añadió que "yo no siento una libertad muy grande a la hora de hablar por su parte y a la hora de compartir como se sienten y eso sí es algo que me inquieta, porque creo que en 2019 en cualquier lugar del mundo alguien debería sentirse libre para hablar". Junto a ella estuvieron el director y algunos actores como el mexicano Gael García Bernal, el venezolano Edgar Ramírez, el brasileño Wagner Moura y el argentino Leonardo Sbaraglia.

La cinta, ambientada en La Habana de los noventa, cuenta la historia de una red de espías de Castro que se infiltraron entre los exiliados en Miami para detener y neutralizar a los anticastristas que perpetraban atentados en la isla para hacer caer el régimen. "Grabar en Cuba era algo que tenía que ocurrir, si no hubiéramos tenido permiso para grabar en Cuba nunca habríamos hecho esta película, tanto por razones económicas como artísticas, porque es imposible recrear La Habana", dijo el realizador, que precisamente debutó en Venecia en 1986 con "Désordre".