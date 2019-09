| La inquietud por retratar a la nueva generación de jóvenes chilenos y el tema de las adopciones fallidas están en el origen de "Ema", la nueva película de Pablo Larraín, que encabeza la delegación chilena y lucha por el León de Oro en la 76ª Mostra de Venecia. "Es un ritmo sinuoso, sensual, contagioso, no me gusta escucharlo pero me gusta mucho bailarlo, es primitivo y Ema lo usa para seducir", afirmó.