Nick Cave desvela que fue PJ Harvey quien cortó la relación

| Muy celoso de su intimidad y poco dado a las confesiones sentimentales, el músico Nick Cave sorprendió en las últimas horas al revelar que no fue él sino la también artista PJ Harvey quien cortó la mítica relación que ambos mantuvieron en los 90. "Me sorprendió tanto que casi se me cae la jeringuilla", declaró el compositor, intérprete y escritor australiano durante una ronda de preguntas y respuestas con seguidores organizada por una web, The Red Hand Files, de la que se ha hecho eco toda la prensa especializada. En la misma, Cave rememora el momento en el que la escritora inglesa lo telefoneó para cortar una de las relaciones amorosas más célebres de la historia de la música, de la que surgió una colaboración no menos famosa titulada "Henry Lee".