José Andrés admite "errores" salariales

| El cocinero español afincado en Estados Unidos José Andrés, que fue denunciado en una Corte de Nueva York por supuestamente no pagar el salario estipulado por ley en Mercado Little Spain, ha admitido "errores" y ha asegurado que los están "corrigiendo". En su cuenta de Twitter asegura que han encontrado fallos en la forma en la que se pagan algunos salarios de este espacio, abierto este año en Manhattan con los hermanos Adrià, de forma que hay "algunos (trabajadores) mal pagados y otros más pagados en exceso", por lo que ha pedido "disculpas" a todos los que no recibían lo establecido. José Andrés recuerda que es propietario de restaurantes desde hace más de 25 años, pero todavía aprende "todos los días". "Cuando se trata de administrar negocios, nos esforzamos mucho por ser más que legales... Para ser justos. Nadie debería estar mal pagado. Sabemos que a veces cometemos errores. Pero nuestros equipos son familiares y saben que pueden acudir a nosotros con cualquier problema", ha añadido.