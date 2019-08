Scorsese, sin cines para estrenar

| La nueva película de Martin Scorsese 'The Irishman', producida por Netflix y con Robert de Niro y Al Pacino en el reparto, no ha logrado todavía un acuerdo con exhibidores de cine para su estreno en la gran pantalla. A diferencia de lo ocurrido con "Roma", Netflix planea hacer un estreno tradicional en salas con la cinta de Scorsese, pero el desacuerdo con los exhibidores conlleva que todavía no haya una fecha de estreno establecida, más allá de su debut en el Festival de Cine de Nueva York en septiembre. Netflix financió el filme con 159 millones de dólares, tras la negativa de la Paramount. Para optar a los premios de la Academia de Hollywood, la película deberá proyectarse en salas durante al menos una semana.