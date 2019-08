C. Tangana actúa gratis en Bilbao como protesta por el veto a sus letras machistas

El rapero C. Tangana.

El rapero madrileño C. Tangana, cuyo concierto en Bilbao fue cancelado por sus "letras machistas", actuará mañana sábado en la capital vizcaína de forma gratuita como protesta "contra la censura institucional". A través de sus redes sociales, el artista se ha pronunciado dos semanas después de que el Ayuntamiento de la capital vizcaína vetase su actuación, programada para el sábado 24 de agosto en el marco de la Aste Nagusia. "Censurar y prohibir no es la forma de educar. En mi música hay muchas mujeres, tanto en mis letras como en mis vídeos. No proyecto una imagen de la mujer proyecto muchas, se defendió Tangana, que horas antes había agradecido "a toda la gente" que ha "levantao la voz" por el en los últimos días.

En su publicación, el artista ha señalado que las mujeres que le escuchan "no son menos feministas que nadie". "Son mujeres que eligen por sí mismas en qué roles de películas, canciones o novelas quieren identificarse", añadió.

"Hablo mucha mierda en mi música. Yo no hago discursos para educar a nadie. Piensa por ti mismo. Nos vemos el sábado en Bilbao", ha apuntado Tangana, que hará coincidir su actuación con la que el Consistorio bilbaíno programó para sustituirle. La cancelación de su actuación fue justificada por el contenido de las letras de algunas de suscanciones.