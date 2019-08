Bardem defiende ante la ONU la protección de los océanos

| El actor Javier Bardem pidió ayer a los países de la ONU que negocian un tratado para proteger la biodiversidad de los océanos, que no pierdan esta oportunidad. "Sin los océanos, la vida en la Tierra simplemente no sería viable. Y son ustedes, delegados, quienes aquí y ahora están a cargo de esta sagrada responsabilidad. Tienen ante sí una oportunidad histórica", dijo el actor en la sede de Naciones Unidas. "El mundo les está observando mientras negocian. No podemos permitirnos el lujo de equivocarnos", agregó Bardem en una intervención organizada por la ONG Greenpeace.