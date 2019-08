Alan Parsons: "Tocar en directo es la única manera de ganar dinero ahora"

| El compositor y productor británico Alan Parsons asegura que el mundo de la música ha cambiado mucho de cómo era hace cincuenta años y cree que como el público piensa que la música "debería ser gratuita", tocar en directo se convierte en "la única manera que tienen ahora los músicos de ganar dinero". Parsons llegaba ayer a Jerez de la Frontera (Cádiz) para clausurar la VI edición del Tío Pepe Festival en el que será su único concierto en España este año. "Es un honor tocar aquí y cerrar este Festival", aseguró en una entrevista con Efe horas antes de su concierto con la banda "The Alan Parsons Live Project", de la que forma parte desde que se separó de su compañero de estudio Eric Woolfson en 1990. Con más de cincuenta millones de discos vendidos desde los años setenta y catorce nominaciones a los Grammy Awards, Alan Parsons es uno de los nombres más reconocidos del rock progresivo internacional. Formó parte de la grabación de discos míticos como "Abbey road" de Los Beatles, que cumple cincuenta años este mes, o "The dark side of the moon", de Pink Floyd, entre otros muchos. Aunque no se considera una leyenda viva del rock progresivo y sinfónico, Parsons -autor de grandes éxitos como "Eye in the sky", "Do you live at all", "Voyager" o "Time"- asegura sentirse "contento" por "estar vivo" y seguir trabajado en el mundo de la música. El concierto de ayer fue el único que el inglés ofreció este año en España, aunque adelanta que volverá en julio. del 2020.