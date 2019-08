La exestrella infantil de Disney Bella Thorne se pasa al cine porno

La actriz Bella Thorne, una antigua estrella infantil de Disney Channel que el mes pasado anunció su pansexualidd, debuta a los 21 años de edad como directora de cine con una película pornográfica, según anunció ayer el canal especializado Pornhub.

"Mi idea inicial fue crear una película navideña de horror, pero en cambio hice un film hermoso y etéreo", señalaba por su parte Thorne en un video para promocionar el proyecto.

La película, titulada "Her and Him" (Ella y él) tiene en los papeles principales a Abella Danger y Small Hands -actores populares en esa categoría de entretenimiento- e incluye música del rapero Mod Sun, que fue pareja de Thorne.

Según Pornhub, el film "presenta a un veinteañero ansioso que encuentra un text sorprendente en el teléfono celular de su novia, que interrumpe sus rutinas mañaneras y lanza un encuentro fuera de control y cargado sexualmente".