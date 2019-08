Cate Blanchett plantea su retirada del cine

| Cate Blanchett es una de las actrices en activo más reconocidas de la actualidad. La eterna Galadriel de 'El señor de los anillos' de Peter Jackson, sin embargo, coquetea con su retiro, volviendo a plantear su posible jubilación a sus 50 años: "Es el momento de parar". En unas declaraciones a Vulture, Blanchett no se mordió la lengua, afirmando que es "tiempo para detenerse, totalmente". "Estoy segura de que el público de todo el mundo, cuando vea ésta película, pensará: 'Sí, sin duda, tiene que parar'. Me disculpo por adelantado", explicó la ganadora del Oscar por 'Blue Jasmine'. La intérprete se refiere a su papel en 'Where'd You Go, Bernadette', la nueva película de Richard Linklater que se estrena mañana en EE.UU., en la que interpreta a Bernadette Fox. El filme adapta la novela homónima de Maria Semple, que participa como productora ejecutiva. El personaje de Blanchett es una arquitecta de Seattle que tiene un marido que la adora y una hija brillante, por lo que su repentina desaparición causa la pregunta que da título al filme: ¿Dónde estás, Bernadette?