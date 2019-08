C. Tangana las quiere calladas

"Ojalá te mueras, puta/Solo quiero una mamada/Que alguien llame a mi abogada". Estos tres versos tan solo son un pequeño ejemplo de las letras machistas de C. Tangana, el cantante que ha popularizado el trap en España, que han llevado al Ayuntamiento de Bilbao a cancelar su actuación en la Aste Nagusia, la Semana Grande de la capital de la provincia vizcaína. Una suspensión que ha avivado el potente debate sobre el veto y la libertad de expresión.

Pero, ¿cual es el contenido machista por el que se critica C. Tangana? No es la primera vez que Antón Álvarez Alfaro (así es el verdadero nombre de C. Tangana) se enfrenta a acusaciones de este estilo. Y es que, ya desde sus inicios en el mundo de la música, por aquel entonces bajo el pseudónimo de Crema, siempre ha dejado frases ciertamemnte polémicas, que en muchas ocasiones han llevado a la opinión pública a tildarle de machista.

Hace tiempo, aseguró en una entrevista: "Que te acusen directamente de machista es como si te preguntaran si eres nazi, un asesino o un pederasta. Serlo significa que piensas que la mujer es inferior a ti. Es una aberración". En aquella misma conversación, el licenciado en Filosofía proclamó también que consideraba que "no es justo hacer a los artistas dueños de la moral, ni los responsables de enseñarla".

A pesar de aquellas palabras, parece evidente que en muchas estrofas de sus temas C Tangana muestra en sus palabras aptitudes machistas y de desprecio a la mujer que para muchos no pueden tolerarse, aun siendo música.

Por ejemplo, en "Fácil", el trapero da a entender que, cuando no mantiene relaciones sexuales, es porque no quiere, ya que para él es "fácil", asumiendo la idea de que las mujeres siempre están a su disposición. El resto de sus letras van en esta misma línea.