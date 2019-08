Mabel Lozano: "Las mujeres somos la mirada ausente del cine"

Las mujeres directoras siguen siendo "la mirada ausente" del cine español y eso repercute en que se sigan reproduciendo "los mismos roles de género" en los contenidos, explica la actriz, directora y activista Mabel Lozano. Lozano (Toledo, 1967), que en la actualidad está trabajando en un nuevo documental sobre explotación sexual, reconoce que comenzó su carrera de cineasta ya de mayor por la falta de referentes femeninos en el mundo del cine. "Cuando era pequeña y tenía que elegir lo que quería ser, no podía pensar en ser directora de cine, porque no había mujeres que se dedicaran a ello", precisa la realizadora, que en los últimos años está entregada a la denuncia de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, porque considera que es "una de las más grandes vulneraciones de derechos humanos" y una forma de "esclavitud". Por ello, insta al gobierno a "pactar con otros partidos" y crear una "ley orgánica contra la trata para explotación sexual" desde una perspectiva abolicionista. "Yo soy abolicionista porque soy feminista, a mí me resulta bastante complicado que alguien diga que es feminista y regulacionista", argumentó. Ahora puede hacer su trabajo como realizadora, pero las cifras o comparaciones con respecto al pasado al que hace referencia no han cambiado mucho. En 2019, por ejemplo, no hubo ninguna mujer nominada a los Goya a la Mejor Dirección. Además, y según el informe "La representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico", la presencia de mujeres como directoras fue solo del 20%, en 2018.