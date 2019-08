Belén Esteban luce palmito en Nigrán y así presume en redes sociales

Belén Esteban y Miguel Marcos se dieron el sí quiero el pasado mes de junio de este año, pero la pareja se apresuró en anunciar que no tendrían luna de miel inmediatamente después de la boda: "No me voy a ir de viaja de novios, porque me seguirá toda la prensa, y me iré más tarde", confesó la colabora de "Sálvame" en el programa de Telecinco antes de dar el sí quiero en una boda que ocupó las primeras planas de las revistas del corazón.



Sin luna de miel, eso sí, Belén Esteban está disfrutando de sus vacaciones como recién casada de viaje en viaje y Galicia ha sido uno de esos destinos que la madrileña ha ecidido visitar. Lo hace después de su viaje por la Toscana y para regalarle a sus seguidores el primer posado del verano en bikini, después de según relata en su cuenta de Instagram someterse a un plan de adelgazamiento después de la boda.



El posado del verano de Belén Esteban se produce, una vez más, en Nigrán, en Praia América, el arenal que ya retrató en 2016 durante unas vacaciones por el sur de Galicia. Con Monteferro al fondo y una playa prácticamente vacía, Belén Esteban ha publicado dos imágenes de un día soleado lo que hace pensar que la visita se produjo en cualquier otro momento del verano, teniendo en cuenta la previsión meteorológica para estos días en las Rías Baixas.





La ex de Jesulín de Ubrique, con bikini azul, gafas de sol y el pelo recogido en una coleta. No es la única fotografía de la estancia de Belén Esteban en Galicia. En una instantánea tomada en Praia América y titulada "Paraíso natural" se le ve posando vestida con caftán de tonos azules y rosas, sandalias doradas y gafas de sol tipo aviador ante unas floridas hortensias que tapan el cierre de una de las viviendas que ocupan el paseo del arenal nigranés.