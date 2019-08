Kelly, acusado de solicitar relaciones sexuales a una niña

| El cantante R. Kelly, encarcelado el mes pasado en Nueva York después de que ser imputado en Brooklyn y Chicago de numerosos delitos sexuales, fue acusado el lunes en Minnesota de solicitar sexo a una menor en una habitación de hotel de Mineápolis hace 18 años. El vocalista de R&B de 52 años, conocido por éxitos como "I Believe I Can Fly", fue acusado en Minnesota de pagarle 200 dólares a una niña de 17 años para que se quitara la ropa, bailara para él y luego tuviesen contacto sexual. Sin embargo, el abogado del Condado de Hennepin, Mike Freeman, dijo que la actividad no incluyó una relación sexual. Agregó que la joven le contó a su hermano mayor sobre el incidente en ese momento, pero "no se presentó hasta que surgieron todas estas otras acusaciones contra R. Kelly". La joven llamó a una línea directa legal para contar lo sucedido en enero. El abogado de Kelly, Steve Greenberg, publicó un mensaje en Twitter que decía: "Dame un respiro. Esto está más allá de lo absurdo". El intérprete ganador del Grammy, cuyo nombre legal es Robert Sylvester Kelly, enfrenta cargos por abusar de menores en casos federales en la ciudad de Nueva York y Chicago, y en un caso estatal presentado en el condado Cook, en Illinois.