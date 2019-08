La modelo Cara Delevingne se casa en Las Vegas

La modelo británica Cara Delevingne y la actriz estadounidense Ashley Benson se casaron en una capilla de Las Vegas, según una exclusiva del diario británico The Sun. Delevingne, de 26 años, modelo y actriz, que ha participado en películas como Escuadrón Suicida, y Benson, de 29 años y estrella de la serie Pequeñas Mentirosas, contrajeron matrimonio en una ceremonia oficiada por un imitador de Elvis Presley y posaron como recien casadas en un Cadillac rosa, según el tabloide británico. Entre los invitados estuvieron la actriz Charlize Theron, los integrantes del grupo de música The Jonas Brothers y la actriz Sophie Turner. Los rumores sobre el romance de Delevingne y Benson comenzaron con la película Her Smell, pero la pareja no confirmo su romance hasta junio de este año.