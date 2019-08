"Agua", la canción de Elefantes y Manolo García para Oxfam, supera las 860.000 visualizaciones

| La canción Agua, interpretada por Elefantes y Manolo García para ayudar a Intermón Oxfam a llevar agua a las poblaciones del cuerno de África (Somalia, Yobuti, Eritrea y Etiopía), ha superado ya las 860.000 visualizaciones en Youtube desde su lanzamiento a mediados de julio con el objetivo de ser "como una mosca cojonera que denuncia y recuerda que sucede algo grave". En cuanto se supere el millón, alcanzarán el reto fijado para llevar a estas zonas nueve camiones cisterna de agua. Están a punto de llegar al séptimo.

El vocalista de Elefantes, Shuarma, defiende que "hay muchas opciones" para participar en acciones solidarias y que "no hace falta irse a África" para colaborar en la problemática de la escasez de agua porque "en Murcia, por ejemplo, también hay sequía".

"Intermón me contó el proyecto y me impresionó mucho porque no era únicamente llevar agua, sino también informar del uso adecuado para beber o para lavarse, ya que si una persona con un sistema inmunológico bajo se lleva las manos sucias a la boca puede contraer enfermedades", apostilló sobre el tema, producido por Warner Music España y con letra de Benjamín Prado y el propio Shuarma.